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Калинина Нина Нифонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Нифонт Тихонович

Мать: Калинина Настасья Фёдоровна