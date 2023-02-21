Дорофеев Харитон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Харитон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович

Мать: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Зосима Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Клавдия Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноговицына Анна Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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