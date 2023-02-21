Дорофеев Харитон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович
Мать: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Зосима Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Клавдия Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноговицына Анна Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно