Дорофеев Зосима Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Зосима Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Харитон Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Елена Зосимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Людмила Зосимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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