Дорофеев Зосима Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Харитон Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Елена Зосимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Людмила Зосимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно