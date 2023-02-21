Кокина Манефа (Марфа) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Кокин Егор Иванович
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1922
Дочь: Кокина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно