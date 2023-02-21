Кокина Манефа (Марфа) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Манефа (Марфа) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кокин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Кокин Егор Иванович

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1922

Дочь: Кокина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кокин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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