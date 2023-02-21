Кокина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1922

Дата смерти

18.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922

Отец: Кокин Иван Алексеевич

Мать: Кокина Манефа (Марфа) Николаевна

Бракосочетание
До 1942

Муж: Деревнин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Максименко Лидия Петровна

Отец ребёнка: Деревнин Пётр Васильевич

Бракосочетание
До 1945

Муж: Деревнин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кокин Николай Петрович

Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кокин Илья Иванович

Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кокин Иван Петрович

Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Корсакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич

Смерть
18.09.1990
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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