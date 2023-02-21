Кокина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1922
Дата смерти18.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922
Бракосочетание
До 1942
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Максименко Лидия Петровна
Отец ребёнка: Деревнин Пётр Васильевич
Бракосочетание
До 1945
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кокин Илья Иванович
Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кокин Иван Петрович
Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Корсакова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Деревнин Пётр Николаевич
Смерть
18.09.1990
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область