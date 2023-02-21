Кокина (Воронина) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1969
Рождение ребёнка
01.06.1970
Дочь: Молчанова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Воронин Виталий Николаевич
Бракосочетание
Около 1990
Муж: Кокин Иван Егорович
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область