Кокина (Воронина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Воронина) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1969

Муж: Воронин Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1970

Дочь: Молчанова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Воронин Виталий Николаевич

Бракосочетание
Около 1990

Муж: Кокин Иван Егорович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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