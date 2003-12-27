Апряткин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апряткин Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1997

Дочь: Апряткина Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Новик Татьяна Михайловна

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Бракосочетание
27.12.2003

Жена: Новик Татьяна Михайловна

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
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