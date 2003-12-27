Апряткин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1997
Дочь: Апряткина Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Новик Татьяна Михайловна
Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Бракосочетание
27.12.2003
Жена: Новик Татьяна Михайловна
Аксу, Павлодарская область, Казахстан