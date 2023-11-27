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Борисов Максим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1798

Отец: Борисов Борис Андреевич

Мать: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Борисов Андрей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Борисов Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1820

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Борисов Ефим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Борисов Пётр Максимович

Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Борисов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Ефрем Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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