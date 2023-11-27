Борисов Максим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1798
Отец: Борисов Борис Андреевич
Мать: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Борисов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
?.12.1820
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Борисов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно