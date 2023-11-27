Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Борисов Афанасий Борисович
Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна Борисовна
Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1790
Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1798
Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич
Смерть
Неизвестно