Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Борисов Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна Борисовна

Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
10.12.1790

Сын: Борисов Павел Борисович

Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1798

Сын: Борисов Максим Борисович

Отец ребёнка: Борисов Борис Андреевич

Смерть
Неизвестно
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