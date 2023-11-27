Борисов Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Борисов Андрей Леонович
Мать: Ефимия Тарасовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Борисов Афанасий Борисович
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна Борисовна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.12.1790
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Смерть
1797
Рождение ребёнка
06.11.1798
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна