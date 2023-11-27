Борисов Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Борис Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Борисов Андрей Леонович

Мать: Ефимия Тарасовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Борисов Афанасий Борисович

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна Борисовна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.12.1790

Сын: Борисов Павел Борисович

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Смерть
1797
Рождение ребёнка
06.11.1798

Сын: Борисов Максим Борисович

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

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