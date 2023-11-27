Борисов Афанасий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Борисов Борис Андреевич
Мать: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Настасья Афанасьевна
Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Борисов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Борисов Дмирий Афанасьевич
Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна
Смерть
Неизвестно