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Борисов Афанасий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Борисов Борис Андреевич

Мать: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Настасья Афанасьевна

Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Борисов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Борисов Дмирий Афанасьевич

Мать ребёнка: Пелагея Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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