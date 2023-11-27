Борисов Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Борисов Максим Борисович

Мать: Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Праскева Петровна

Мать ребёнка: Мария Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Мария Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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