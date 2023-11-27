Борисов Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Борисов Максим Борисович
Мать: Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Праскева Петровна
Мать ребёнка: Мария Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Наумовна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно