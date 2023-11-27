Борисов Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Борисов Максим Борисович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1860
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно