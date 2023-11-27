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Борисов Петр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Борисов Максим Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1860

Сын: Борисов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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