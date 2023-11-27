Борисов Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Борисов Максим Борисович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мелания Андреевна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домна Андреевна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Алексеевна
Смерть
Неизвестно