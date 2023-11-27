Борисов Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Борисов Максим Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мелания Андреевна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домна Андреевна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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