Байдакова Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдакова Ефросинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Байдаков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Байдаков Кузьма Филиппович

Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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