Байдакова Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Байдаков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Байдаков Кузьма Филиппович
Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаков Степан Филиппович
Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдакова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Байдаков Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно