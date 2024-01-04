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Емельянов Пётр Михайлович

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Место рождения

Быкова, Богандинская волость, Тюменский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Емельянов Михаил

Мать: не указана

Быкова, Богандинская волость, Тюменский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Байдакова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Аксинья Спиридоновна

Быкова, Богандинская волость, Тюменский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Емельянов Лазарь Петрович

Мать ребёнка: не указана

Быкова, Богандинская волость, Тюменский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Быкова, Богандинская волость, Тюменский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Аксинья Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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