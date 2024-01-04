Емельянов Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Емельянов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Байдакова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Аксинья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Емельянов Лазарь Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно