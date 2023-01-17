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Байдаков Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Байдаков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Байдаков Кузьма Филиппович

Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков Степан Филиппович

Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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