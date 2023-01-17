Байдаков Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Байдаков Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Байдаков Кузьма Филиппович
Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдакова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаков Степан Филиппович
Мать ребёнка: Байдакова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область