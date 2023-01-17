Байдаков Кузьма Филиппович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Награда
1945
Медаль "За боевые заслуги" Участник ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байдакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Байдакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Байдакова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Байдакова Наталья
Смерть
Неизвестно