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Байдаков Кузьма Филиппович

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Место рождения

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Байдаков Филипп Иванович

Мать: Байдакова Ефросинья Петровна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Награда
1945
Медаль "За боевые заслуги" Участник ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Байдакова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Кузьминична

Мать ребёнка: Байдакова Наталья

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Байдакова Наталья

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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