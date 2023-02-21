Байдаков Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдакова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Байдакова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдаков Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Байдакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Мать ребёнка: Байдакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Степановна
Мать ребёнка: Байдакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Байдакова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байдакова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байдакова Анастасия
Смерть
Неизвестно