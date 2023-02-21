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Байдаков Степан Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байдаков Филипп Иванович

Мать: Байдакова Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Байдакова Анастасия

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдаков Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Байдакова Любовь

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Байдакова Любовь

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Степановна

Мать ребёнка: Байдакова Любовь

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: Байдакова Любовь

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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