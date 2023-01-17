Байдакова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдакова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдаков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Степановна

Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
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