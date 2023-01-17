Байдакова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдаков Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Степановна
Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Байдаков Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно