Байдаков Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайдаков Михаил Филиппович

Байдаков Михаил Филиппович

avatar

Место рождения

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.05.1897 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897 ст.

Отец: Байдаков Филипп Иванович

Мать: Байдакова Ефросинья Петровна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XS-RS97?i=234&cc=4496122&cat=1385476 По паспорту день рождения 7.06.1897 г.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Байдаков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Байдаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1927

Сын: Байдаков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Байдаков Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Работа или профессия
С 31.12.1938
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Тюменский судостроительный завод Техник материальщ.
Награда
1946
Список лиц, представляемых к вручению «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по заводу № 639 НКСП СССР. Байдаков Михаил Филиппович - Техник материальщ. Работает с 31.12.193... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Анна Алексеевна

Рождённые в браке дети: Виктор (+мертворожденный брат-близнец, Александр, Зинаида, Августа, Геннадий, Валентина, Вячеслав, Леонид.
Смерть
1961
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close