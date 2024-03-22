Байдаков Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.05.1897 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XS-RS97?i=234&cc=4496122&cat=1385476 По паспорту день рождения 7.06.1897 г.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Байдаков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Байдаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1924
Рождение ребёнка
18.08.1926
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Рождение ребёнка
11.10.1927
Сын: Байдаков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1929
Рождение ребёнка
02.08.1937
Сын: Байдаков Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Байдакова Анна Алексеевна
Работа или профессия
С 31.12.1938
Тюменский судостроительный завод Техник материальщ.
Награда
1946
Список лиц, представляемых к вручению «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по заводу № 639 НКСП СССР. Байдаков Михаил Филиппович - Техник материальщ. Работает с 31.12.193... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождённые в браке дети: Виктор (+мертворожденный брат-близнец, Александр, Зинаида, Августа, Геннадий, Валентина, Вячеслав, Леонид.
Смерть
1961