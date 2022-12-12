Байдакова (Алемасова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдакова (Алемасова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.12.1895

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895

Отец: Алемасов Алексей Фёдорович

Мать: Алемасова Степанида Савельевна

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байдаков Михаил Филиппович

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Михаил Филиппович

Рождённые в браке дети: Виктор (+мертворожденный брат-близнец, Александр, Зинаида, Августа, Геннадий, Валентина, Вячеслав, Леонид.
Смерть
1985
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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