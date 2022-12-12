Байдакова (Алемасова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1895
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байдаков Михаил Филиппович
Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождённые в браке дети: Виктор (+мертворожденный брат-близнец, Александр, Зинаида, Августа, Геннадий, Валентина, Вячеслав, Леонид.
Смерть
1985
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область