Алемасова (Королёва) Степанида Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемасова (Королёва) Степанида Савельевна

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Место рождения

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Королев Савелий Ефремов

Мать: Королева Ксения Маркова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Муж: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XH-JY3S?i=73&cat=719941 Покровское.
Рождение ребёнка
11.11.1895 ст.

Дочь: Байдакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XH-FX8P?i=339&cat=719941 3 декабря 1895 г. по паспорту
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Алемасова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Алемасов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Алемасова Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.

Сын: Алемасов Илларион Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
В восприемниках: крестьянская жена Ксения Маркелова Королёва
Рождение ребёнка
03.02.1907 ст.

Сын: Алемасов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Была метка 1898 год рождения (оставляю на всякий случай) По метрической книге крещен 4.02.1907, Восприемники: Яков Кондратьевич Алемасов и Анна Алексеевна Алемасова
Рождение ребёнка
1910

Сын: Алемасов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.02.1912 ст.

Дочь: Алемасова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.08.1913 ст.

Сын: Алемасов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Алемасов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.06.1919 ст.

Сын: Алемасов Мефодий Алексеевич

Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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