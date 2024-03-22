Алемасова (Королёва) Степанида Савельевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Королев Савелий Ефремов
Мать: Королева Ксения Маркова
Дочь: Байдакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Дочь: Алемасова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Дочь: Алемасова Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Илларион Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Дочь: Алемасова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович
Сын: Алемасов Мефодий Алексеевич
Отец ребёнка: Алемасов Алексей Фёдорович