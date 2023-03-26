Королева (Паршукова) Ксения Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Паршуков Марк
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Алемасова Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Королёва Фёкла Савельевна
Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно