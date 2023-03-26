Королева (Паршукова) Ксения Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Паршукова) Ксения Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Паршуков Марк

Мать: Паршукова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Королев Иван Савельевич

Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Алемасова Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Королёва Фёкла Савельевна

Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Александр Саввин

Отец ребёнка: Королев Савелий Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Савелий Ефремов

Смерть
Неизвестно
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