Королев Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Королев Савелий Ефремов
Мать: Королева Ксения Маркова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Королёва Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XM-KY3L?i=724&cat=1385476 Восприемник: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно