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Королев Иван Савельевич

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Место рождения

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Королев Савелий Ефремов

Мать: Королева Ксения Маркова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Королёва Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.

Сын: Королёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XM-KY3L?i=724&cat=1385476 Восприемник: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1894

Сын: Королёв Семён Иванович

Мать ребёнка: Королёва Марфа Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Марфа Александровна

Смерть
Неизвестно
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