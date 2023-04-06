Королев Савелий Ефремов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Королёв Ефрем
Мать: Королева Лукия Максимова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9F3-F92K-5?i=393&cat=1641321
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Алемасова Степанида Савельевна
Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Королёва Фёкла Савельевна
Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Ксения Маркова
Смерть
Неизвестно