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Королев Савелий Ефремов

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Место рождения

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Королёв Ефрем

Мать: Королева Лукия Максимова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9F3-F92K-5?i=393&cat=1641321
Рождение ребёнка
1870

Сын: Королев Иван Савельевич

Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Алемасова Степанида Савельевна

Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Королёва Фёкла Савельевна

Мать ребёнка: Королева Ксения Маркова

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Ксения Маркова

Смерть
Неизвестно
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