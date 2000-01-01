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Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

10.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Коробицин Феофан Степанович

Мать: Феодора

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
03.03.1869

Сын: Коробицин Вячеслав Павлинович

Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
25.03.1871

Дочь: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
23.07.1875

Сын: Коробицин Глеб Павлинович

Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Лукия Павлиновна

Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
17.01.1889

Дочь: Агния Павлиновна

Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробицина Надежда Федоровна

Смерть
10.08.1892
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от водянки
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