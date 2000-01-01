Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти10.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1845
Отец: Коробицин Феофан Степанович
Мать: Феодора
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
03.03.1869
Сын: Коробицин Вячеслав Павлинович
Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
25.03.1871
Дочь: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна
Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
23.07.1875
Сын: Коробицин Глеб Павлинович
Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Лукия Павлиновна
Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
17.01.1889
Дочь: Агния Павлиновна
Мать ребёнка: Коробицина Надежда Федоровна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1892
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от водянки