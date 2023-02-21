Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Серафима Феофановна
Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кошелева Флена Феофановна
Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шубина Ольга Феофановна
Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробицин Игнатий Феофанович
Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович
Смерть
Неизвестно