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Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Серафима Феофановна

Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кошелева Флена Феофановна

Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шубина Ольга Феофановна

Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробицин Игнатий Феофанович

Отец ребёнка: Коробицин Феофан Степанович

Смерть
Неизвестно
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