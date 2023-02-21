Шубина (Коробицина) Ольга Феофановна
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Коробицин Феофан Степанович
Мать: Феодора
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубин Руфин Павлович
Смерть
Неизвестно