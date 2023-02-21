Шубина (Коробицина) Ольга Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Коробицина) Ольга Феофановна

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Коробицин Феофан Степанович

Мать: Феодора

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Руфин Павлович

Смерть
Неизвестно
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