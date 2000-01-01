Шубин Руфин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Руфин Павлович

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Ольга Феофановна

Смерть
Неизвестно
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