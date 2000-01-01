Шубин Руфин Павлович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, Бестужевская волость, д.Капустины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Ольга Феофановна
Смерть
Неизвестно