Коробицин Феофан Степанович
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти21.09.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Коробицин Стефан (Степан) Сидорович
Мать: не указана
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Серафима Феофановна
Мать ребёнка: Феодора
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович
Мать ребёнка: Феодора
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кошелева Флена Феофановна
Мать ребёнка: Феодора
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шубина Ольга Феофановна
Мать ребёнка: Феодора
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробицин Игнатий Феофанович
Мать ребёнка: Феодора
Смерть
21.09.1860
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно