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Коробицин Феофан Степанович

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

21.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Коробицин Стефан (Степан) Сидорович

Мать: не указана

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Серафима Феофановна

Мать ребёнка: Феодора

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Мать ребёнка: Феодора

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кошелева Флена Феофановна

Мать ребёнка: Феодора

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шубина Ольга Феофановна

Мать ребёнка: Феодора

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробицин Игнатий Феофанович

Мать ребёнка: Феодора

Смерть
21.09.1860
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестно
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