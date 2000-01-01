Коробицин Стефан (Степан) Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Коробицин Иосиф Степанович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Коробицин Прокопий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Коробицин Феофан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Коробицин Афонасий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Смерть
Неизвестно