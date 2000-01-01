Коробицин Стефан (Степан) Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицин Стефан (Степан) Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Коробицин Иосиф Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Коробицин Прокопий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Коробицин Феофан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Коробицин Афонасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Смерть
Неизвестно
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