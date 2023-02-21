Коробицин Прокопий Степанович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Коробицин Стефан (Степан) Сидорович
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Коробицин Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Коробицина Пелагея Михайловна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно