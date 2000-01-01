Коробицина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Коробицин Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Коробицин Прокопий Степанович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Прокопий Степанович

Смерть
Неизвестно
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