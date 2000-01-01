Коробицина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Коробицин Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Коробицин Прокопий Степанович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно