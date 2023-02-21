Коробицин Иосиф Степанович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Коробицин Стефан (Степан) Сидорович
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Коробицин Константин Иосифович
Мать ребёнка: Коробицина Агафья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Коробицин Александр Иосифович
Мать ребёнка: Коробицина Агафья
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробицина Агафья
Смерть
Неизвестно