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Коробицин Иосиф Степанович

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Коробицин Стефан (Степан) Сидорович

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Коробицин Константин Иосифович

Мать ребёнка: Коробицина Агафья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Коробицин Александр Иосифович

Мать ребёнка: Коробицина Агафья

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробицина Агафья

Смерть
Неизвестно
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