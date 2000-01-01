Коробицина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Коробицин Константин Иосифович
Отец ребёнка: Коробицин Иосиф Степанович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Коробицин Александр Иосифович
Отец ребёнка: Коробицин Иосиф Степанович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно