Коробицина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробицина Агафья

Коробицина Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Коробицин Константин Иосифович

Отец ребёнка: Коробицин Иосиф Степанович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Коробицин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Коробицин Иосиф Степанович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицин Иосиф Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close