Коробицина (Коробицина) Лариса(Раиса) Павлиновна
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения25.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1871
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
18.01.1895
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
08.06.1895
Сын: Коробицин Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Коробицина Александра (Ольга) Константиновна
Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
27.04.1902
Дочь: Честнейшина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно