Коробицина (Коробицина) Лариса(Раиса) Павлиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина (Коробицина) Лариса(Раиса) Павлиновна

Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

25.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1871

Отец: Коробицин Павлин (Павел) Феофанович

Мать: Коробицина Надежда Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
18.01.1895

Муж: Коробицин Константин Алексеевич

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Коробицин Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Коробицина Александра (Ольга) Константиновна

Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
27.04.1902

Дочь: Честнейшина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Коробицин Константин Алексеевич

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно