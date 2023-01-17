Честнейшина (Коробицина) Ирина Константиновна
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения27.04.1902
Дата смерти10.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1902
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1922
Сын: Честнейшин Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Честнейшин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1929
Дочь: Ручкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, колхоз "Сталинец"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1957