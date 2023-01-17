Честнейшина (Коробицина) Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧестнейшина (Коробицина) Ирина Константиновна

Честнейшина (Коробицина) Ирина Константиновна

avatar

Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

27.04.1902

Дата смерти

10.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1902

Отец: Коробицин Константин Алексеевич

Мать: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1922

Сын: Честнейшин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Честнейшин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1929

Дочь: Ручкина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, колхоз "Сталинец"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Смерть
10.03.1957
Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close