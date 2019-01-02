Ручкина (Честнейшина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1929
Дата смерти02.01.2019
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929
Бракосочетание
07.11.1949
Карамино, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Запись акта от 24.11.1950
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручкина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилинова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич
Мурманская обл., п.Печенга
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич
Смерть
02.01.2019