Ручкина (Честнейшина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Честнейшина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.05.1929

Дата смерти

02.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929

Отец: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Мать: Честнейшина Ирина Константиновна

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.11.1949

Муж: Ручкин Александр Григорьевич

Карамино, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Запись акта от 24.11.1950
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ручкина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилинова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич

Мурманская обл., п.Печенга
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ручкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ручкин Александр Григорьевич

Смерть
02.01.2019
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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