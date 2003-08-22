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Ручкин Александр Григорьевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.06.1922

Дата смерти

22.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1922

Отец: Ручкин Григорий (Георгий) Павлович

Мать: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.11.1949

Жена: Ручкина Анна Дмитриевна

Карамино, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Запись акта от 24.11.1950
Работа или профессия
Неизвестно
военнный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилинова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна

Мурманская обл., п.Печенга
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ручкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ручкина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
22.08.2003
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Причина смерти: гангрена
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