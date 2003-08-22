Ручкин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1922
Дата смерти22.08.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1922
Бракосочетание
07.11.1949
Жена: Ручкина Анна Дмитриевна
Карамино, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Запись акта от 24.11.1950
Работа или профессия
Неизвестно
военнный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилинова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна
Мурманская обл., п.Печенга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручкина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Ручкина Анна Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.2003
Причина смерти: гангрена