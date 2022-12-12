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Ручкин Григорий (Георгий) Павлович

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.09.1890

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890

Отец: Ручкин Павел Васильевич

Мать: Ручкина Татьяна Андреевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.06.1922

Сын: Ручкин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
рыбная ловля. конюх
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабрина Алевтина Григорьевна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1943
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