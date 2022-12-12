Ручкин Григорий (Георгий) Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1890
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890
Отец: Ручкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1922
Сын: Ручкин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рыбная ловля. конюх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабрина Алевтина Григорьевна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943