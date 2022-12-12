Честнейшин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1893
Дата смерти02.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893
Рождение ребёнка
01.06.1922
Сын: Честнейшин Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Честнейшин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
18.05.1929
Дочь: Ручкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, шаткургский колхоз
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1947
Причина смерти: ложный круп