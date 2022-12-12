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Честнейшин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1893

Дата смерти

02.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893

Отец: Честнейшин Василий Федорович

Мать: Честнейшина Графира (Глафира)

Рождение ребёнка
01.06.1922

Сын: Честнейшин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Честнейшин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
18.05.1929

Дочь: Ручкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Честнейшина Ирина Константиновна

Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, шаткургский колхоз
Место жительства
Неизвестно
Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честнейшина Ирина Константиновна

Смерть
02.12.1947
Шаткурга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: ложный круп
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