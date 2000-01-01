Честнейшина (Заостровская) Графира (Глафира)
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
05.11.1879
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Честнейшин Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Честнейшин Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
11.03.1885
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.01.1888
Сын: Честнейшин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
24.11.1890
Сын: Честнейшин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1893
Сын: Честнейшин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Честнейшин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Честнейшин Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Честнейшин Иаков Васильевич
Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно