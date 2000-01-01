Честнейшина (Заостровская) Графира (Глафира) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшина (Заостровская) Графира (Глафира)

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
05.11.1879

Муж: Честнейшин Василий Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Честнейшин Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Честнейшин Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
11.03.1885

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Честнейшин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
24.11.1890

Сын: Честнейшин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1893

Сын: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Честнейшин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Честнейшин Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Честнейшин Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Честнейшин Василий Федорович

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно
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