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Честнейшин Василий Федорович

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Честнейшин Федор Гаврилович

Мать: Честнейшина Серафима Павловна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
05.11.1879

Жена: Честнейшина Графира (Глафира)

Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Честнейшин Иоанн (Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Честнейшин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
11.03.1885

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Честнейшин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
24.11.1890

Сын: Честнейшин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1893

Сын: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Честнейшин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Честнейшин Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Честнейшин Иаков Васильевич

Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно
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