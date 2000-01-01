Честнейшин Василий Федорович
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1856
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
05.11.1879
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Честнейшин Иоанн (Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Честнейшин Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
11.03.1885
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.01.1888
Сын: Честнейшин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
24.11.1890
Сын: Честнейшин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.06.1893
Сын: Честнейшин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Честнейшин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Честнейшин Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Честнейшин Иаков Васильевич
Мать ребёнка: Честнейшина Графира (Глафира)
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно