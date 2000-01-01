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Честнейшин Стефан Васильевич

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

29.07.1883

Дата смерти

22.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883

Отец: Честнейшин Василий Федорович

Мать: Честнейшина Графира (Глафира)

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
22.05.1884
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности
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