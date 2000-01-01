Честнейшин Стефан Васильевич
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения29.07.1883
Дата смерти22.05.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
22.05.1884
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от неизвестности