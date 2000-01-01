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Честнейшин Федор Гаврилович

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

25.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Честнейшин Гаврил (Гаврила) Федорович

Мать: Коробицина Марья Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Честнейшин Василий Федорович

Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Честнейшин Иван Федорович

Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Пушкина Марина Федоровна

Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1862

Дочь: Афанасия Федоровна

Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честнейшина Серафима Павловна

Смерть
25.10.1862
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от чахотки
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