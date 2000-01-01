Честнейшин Федор Гаврилович
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти25.10.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1836
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Честнейшин Василий Федорович
Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Честнейшин Иван Федорович
Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Пушкина Марина Федоровна
Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1862
Дочь: Афанасия Федоровна
Мать ребёнка: Честнейшина Серафима Павловна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1862
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Причина смерти: от чахотки