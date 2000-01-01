Честнейшин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Честнейшин Дмитрий Васильевич

Мать: Честнейшина Ирина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честнейшина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Петр Павлович

Мать ребёнка: Честнейшина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Николай Павлович

Мать ребёнка: Честнейшина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Александр Павлович

Мать ребёнка: Честнейшина Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
лесоруб
Смерть
Неизвестно
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