Честнейшин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Честнейшина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Честнейшина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Николай Павлович
Мать ребёнка: Честнейшина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Александр Павлович
Мать ребёнка: Честнейшина Раиса
Работа или профессия
Неизвестно
лесоруб
Смерть
Неизвестно