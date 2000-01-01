Честнейшин Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Честнейшин Павел Дмитриевич
Мать: Честнейшина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Александр
Мать ребёнка: Честнейшина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Виталий
Мать ребёнка: Честнейшина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Николай
Мать ребёнка: Честнейшина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Честнейшина Тамара