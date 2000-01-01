Честнейшин Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшин Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Честнейшин Павел Дмитриевич

Мать: Честнейшина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Александр

Мать ребёнка: Честнейшина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Виталий

Мать ребёнка: Честнейшина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Честнейшин Николай

Мать ребёнка: Честнейшина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честнейшина Тамара

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