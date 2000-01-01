Честнейшина Раиса
Место рожденияБрянская обл
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Честнейшин Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Александр Павлович
Отец ребёнка: Честнейшин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Честнейшин Николай Павлович
Отец ребёнка: Честнейшин Павел Дмитриевич