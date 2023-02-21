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Коробицин Константин Алексеевич

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

15.05.1869

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1869

Отец: Коробицин Алексей Логинович

Мать: Коробицина Александра Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
18.01.1895

Жена: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Коробицин Иоанн Константинович

Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Коробицина Александра (Ольга) Константиновна

Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
27.04.1902

Дочь: Честнейшина Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
1955
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