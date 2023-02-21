Коробицин Константин Алексеевич
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рождения15.05.1869
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1869
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
18.01.1895
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
08.06.1895
Сын: Коробицин Иоанн Константинович
Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Коробицина Александра (Ольга) Константиновна
Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Рождение ребёнка
27.04.1902
Дочь: Честнейшина Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Коробицина Лариса(Раиса) Павлиновна
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
1955